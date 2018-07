Un texte d'Alix-Anne Turcotti

Les routes de la Côte-Nord sont concernées par cette opération, le site 511 du ministère des Transports du Québec répertorie 24 entraves majeures de Tadoussac à Natashquan et 10 sur la route 389 qui relie Baie-Comeau à Fermont.

La porte-parole de la SQ, Béatrice Dorsainville, rappelle que les amendes sont plus sévères pour les excès de vitesse dans les zones de chantiers. Elle estime aussi que cette opération de sensibilisation fait effet.

« On note une baisse des constats d’infractions et des collisions sur les zones de chantier, ce qui nous permet de croire que notre présence a un rôle important à jouer dans cette diminution », explique-t-elle.

Le porte-parole du MTQ, Guillaume Paradis, précise que plusieurs accidents ont eu lieu au cours des dernières années.

« On va poser tous les gestes pour assurer la sécurité des travailleurs sur les chantiers et des usagers de la route », explique-t-il.

La vitesse et la distraction sont encore les causes les plus fréquentes d'accidents, selon les autorités.