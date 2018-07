Un texte de Jean-François Deschênes

Ce projet est estimé à 7,2 millions de dollars et serait financé à 95 % par Québec, atteste le maire Yves Sohier qui pousse un soupir de soulagement parce que ses citoyens doivent faire bouillir leur eau depuis 17 ans. Enfin, on a trouvé de l’eau potable en quantité industrielle. Les tests de pompage sont faits , dit-il en ajoutant être certain d'avoir le record de bouillage d'eau au Québec.

Le chemin a été long et pénible, j’appelle ça "mon chemin de croix". Yves Sohier, maire de La Martre

Les touristes sont nombreux à visiter cet attrait chaque année. Photo : Radio-Canada

Une augmentation de taxes est à prévoir pour les 86 résidences qui seront raccordées à un réseau d'eau potable.

Cependant, elle devrait être annulée par une diminution des assurances habitations, croit le maire Sohier, qui explique ce calcul par l'installation de bornes-fontaines qui seront installées ce qui devrait faire baisser les assurances habitations. Bien entendu, c’est un projet qui va coûter assez cher, donc on va avoir une taxe d’eau qui va être ajoutée pour les citoyens, mais avec les bornes-fontaines, on devrait arriver kif-kif au bout du compte, je l’espère.

Les travaux devraient commencer le printemps prochain et durer deux ans.

Archives : la Fête des récoltes de Cap-au-Renard, un secteur de La Martre en Haute-Gaspésie. Photo : Radio-Canada/Léa Beauchesne

Cap-au-Renard

Les gens du secteur de Cap-au-Renard ne pourront pas profiter de ce nouveau réseau d'eau potable, mais ne seraient pas en reste selon M. Sohier.

Le maire prévoit installer des citernes qui accumuleraient de l'eau dans le secteur. Les pompiers pourraient s'en servir pour éteindre un incendie. Le maire croit ainsi que les assurances habitations des résidents de ce secteur diminueraient aussi.

2010 : la mairesse de l'époque prélevait des échantillons plusieurs fois par mois. Des biologistes de Rimouski faisaient l'analyse. Photo : Radio-Canada/Jean-François Deschênes

Un avis d'ébullition depuis l'an 2000

L'eau du village d'un peu plus de 250 habitants est contaminée aux coliformes fécaux depuis de nombreuses années. L'avis d'ébullition est en vigueur depuis le 24 août 2000, quand Québec a resserré ses normes dans la foulée du scandale de l'eau contaminée de Walkerton en Ontario.

Depuis ce temps, le maire Sohier calcule que 17 puits ont été creusés sans réussir à trouver une source d'eau adéquate.