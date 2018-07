« La journée d'hier a été particulièrement chaude, une des pires depuis le début de la vague de chaleur », a lancé en introduction la directrice de la Santé publique de l'Estrie, Mélissa Généreux. Cette dernière rappelle toutefois qu'il s'agit de cas « possiblement » liés à la chaleur et qu'une enquête plus poussée sera menée pour faire un lien hors de tout doute.

« Sur les neuf décès, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a quand même une forte majorité d'hommes. Sept sur neuf qui sont des hommes avec un âge qui est assez étendu. On parle de la quarantaine à 93 ans et aussi assez réparti sur le territoire. Il n'y a pas de territoire ou de ville qui est plus affecté que d'autres », précise-t-elle.

En tout, une soixantaine de cas de malaise reliés à la chaleur a été dénombré aux urgences.

Par ailleurs, le nombre d'appels à Info-Santé directement liés à la chaleur, qui s'élève à une cinquantaine d'appels, a atteint un sommet. « Toutes causes d'appels confondues, on parle de 350 appels en une journée alors que la moyenne est plutôt de 250 », note-t-elle.

La mobilisation se poursuit

La chaleur accablante est peut-être terminée, mais pas ses effets. « On ne doit pas relâcher tout de suite nos efforts. On sait que les effets de la chaleur sur la santé peuvent perdurer encore de 24 h à 48 h.

Deux raisons expliquent cette situation : les édifices non climatisés ont accumulé beaucoup de chaleur et d'humidité, et les personnes vulnérables risquent d'être épuisées après avoir combattu cette écrasante chaleur durant sept jours. « Les gens peuvent voir une certaine détérioration de leur état. [...] On doit continuer de garder un oeil sur ces personnes et faire des relances, des contacts fréquents », souligne-t-elle.

La directrice affirme qu'un post mortem sur l'intervention menée durant la canicule sera fait au cours des prochains jours. « Il y a toujours place à l'amélioration », admet Mélissa Généreux.

Elle montre en exemple les liens développés avec le coroner lors de la dernière vague de chaleur qui a sévit en 2010 et qui se sont révélés d'une grande importance pour celle-ci.