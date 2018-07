Pierre-Claude Poulin, propriétaire du Boulangerie Panetier-Baluchon, a fait cette sortie à l’émission Première heure au lendemain de l’annonce de la Villede Québec qui veut légaliser l'hébergement collaboratif de type Airbnb sur tout son territoire, sous diverses conditions.

« Beaucoup d’appartements sont vacants au-dessus des commerces depuis des périodes 10, 15 ans et même 20 ans. Même l’appartement de Serge Bruyère, depuis qu’il est décédé, n’a jamais été reloué », explique M. Poulin.

« Évidemment, c’est un zonage résidentiel seulement, on ne peut pas faire autre chose, mais ces immenses appartements-là peuvent servir à une clientèle touristique », ajoute-t-il.

On a besoin de touristes, on a besoin de garder du monde dans le quartier [Saint-Jean-Baptiste] et l’idée de louer ces appartements-là est agréable. Pierre-Claude Poulin, propriétaire du Boulangerie Panetier-Baluchon

Baisse de la population

M. Poirier connaît bien Québec. Il déplore une baisse de la population de 10 % dans le Vieux-Québec et 4 % dans le Faubourg Saint-Jean-Baptiste au cours des dernières années.

« On se retrouve dans une situation où les immeubles sont vides et s’ils sont vides, je perds mes revenus. Si un immeuble sur trois est libre, c’est 33% de pertes de revenus », calcule-t-il.

Le développement de l’hébergement collaboratif de type Airbn rencontre une vive opposition à Québec. Plusieurs citoyens s’expriment contre les Airbnb parce qu’ils craignent notamment que ce quartier perde son identité.

« Je dis à ces gens que je suis de la 5e génération dans le quartier Saint-Jean-Baptiste et il était tout autre quand on pouvait louer nos espaces et c’est la même chose dans le Vieux-Québec. Ce n’est pas dénaturé le quartier parce qu’il y a trop de zonage, il y a trop de restrictions. On ne peut plus faire d’économie », déplore-t-il.

L’administration municipale a dévoilé jeudi les recommandations du groupe de travail sur l’hébergement touristique.