Les automobilistes qui circuleront à Montréal en fin de semaine devront avoir le coeur bien accroché, puisque l'autoroute Bonaventure et une bonne partie de l'autoroute Décarie nord seront interdites à la circulation, ce qui risque d'engendrer une importante congestion, de l'aveu même du ministère des Transports du Québec (MTQ). Et c'est sans compter les fermetures – totales ou partielles – prévues sur le réseau local ainsi qu'aux abords des ponts Champlain, Honoré-Mercier et Jacques-Cartier.