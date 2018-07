Chaque année, pendant quelques jours en juillet, plus de 7000 personnes cohabitent au terrain de camping principal du Festival folk. Ces campeurs risquent de laisser une trace importante sur l'environnement.

« Au site ou au camping, les deux tiers des déchets proviennent du camping », affirme la gérante du marketing et des communications du Festival folk de Winnipeg, Irina Ivanov Bissonnette.

« C'est donc vraiment important pour nous de sensibiliser les campeurs, parce que c'est eux qui vont apporter souvent des choses comme des contenants de nourriture qui sont peut-être plus jetables », ajoute-t-elle.

La responsable aux communications du Festival folk de Winnipeg, Irina Ivanov Bissonnette. Photo : Radio-Canada

Pour conscientiser les campeurs, le festival mise donc sur la communication par les médias sociaux, et sur des pancartes parsemées d’un bout à l’autre du site. Le festival est également doté d’un programme de recyclage et de compostage.

« En plus, on a plusieurs bénévoles ambulants qui se promènent partout, qu'on appelle un peu les policiers du déchet », indique Mme Bissonnette.

Réparations sur le champ

La quincaillerie Pollock’s de Winnipeg élit domicile au parc Birds Hill le temps du festival. Des bénévoles cherchent à éviter qu'on jette ce qui peut être réparé. Ils assurent donc une seconde vie aux tentes, vélos, matelas et autres.

La réutilisation est l’une des facettes clés du camping écologique, indique la coordonnatrice du projet de compostage du Green Action Centre, Sylvie Hébert.

« La première chose à laquelle il faut penser, c’est les trois R : réduire, recycler, réutiliser », dit-elle, en rappelant que 50 % de la nourriture qu’on achète est gaspillée, et que ce chiffre est probablement plus élevé lors du camping.

« Si on fait la liste de choses qu'on veut apporter, ça réduit le fait qu'on doit acheter à la dernière minute. Des fois quand on achète à la dernière minute c'est des choses qui sont plus à usage unique », ajoute-t-elle.

Des conseils de camping écologique : utiliser des ustensiles réutilisables;

louer ou acheter de l’équipement d’occasion;

ne pas brûler du plastique;

composter : soit en utilisant des installations sur place comme au Festival folk, soit en rapportant ses aliments compostables chez soi.

Pour Sylvie Hébert, parler de camping zéro déchet n’est pas réaliste. « Le mot “ zéro ”, c’est un peu utopique. On peut faire juste notre possible », indique Mme Hébert, qui ajoute que c'est certainement un but dont on peut se rapprocher.

Les campeurs à l’écoute

Des conseils comme ceux de Sylvie Hébert résonnent déjà auprès de certains campeurs, malgré le chemin qu'il reste à faire.

« On se dirige vers une société où on est plus conscient de son environnement, je le vois chez la majorité des campeurs. Et pour les autres, on vous donne des sacs de recyclage, prenez-les! », lance la campeuse Tara Bell.

Tara Bell campe au Festival folk de Winnipeg. Photo : Radio-Canada

Le vétéran de 25 ans de camping au Festival folk de Winnipeg, Mark Cohoe, a de l’espoir pour les nouvelles générations de festivaliers.

« Il y a certainement de nouveaux campeurs chaque année, et j’espère qu’on peut les instruire, et qu’ils puissent retenir nos conseils. Par exemple, assurez-vous que vous pouvez ramener tout ce que vous amenez avec vous », conseille-t-il.

Le Festival folk de Winnipeg se déroule au parc Birds Hill du 5 au 8 juillet 2018.

Avec des informations de Camille Gris-Roy