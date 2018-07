« Les pannes de ce matin sont dues aux cellules orageuses qui ont frappé certaines régions de la province hier en soirée et au courant de la nuit », précise Isabelle Nuckle, porte-parole à Hydro Québec, en entrevue avec Radio-Canada.

La végétation est entrée en contact avec le réseau, ce qui provoque ces coupures d'électricité.

C'est l'histoire de cette semaine qui se répète, malheureusement Isabelle Nuckle, porte-parole à Hydro Québec

Pour l'ensemble de la province, ce sont 15 000 clients qui sont privés d'électricité. La région de l'Ouataouais reste la plus touchée au Québec.

« On compte être en mesure de la rétablir pour la majorité des clients dans le courant de la journée », précise Mme Nuckle.

Environ 70 équipes sont à pied d'oeuvre pour ce faire.

Bilan des interruptions signalées Gatineau : 148 clients La Vallée-de-la-Gatineau : 2 973 clients Les Collines-de-l'Outaouais : 94 clients Papineau : 287 clients Pontiac : 488 clients Source : Hydro Québec à 9 h

Ailleurs dans la région

Dans l'Est ontarien, ce sont plus de 600 clients qui n'ont pas de courant, et plus de 250 à Ottawa.