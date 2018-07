La gouverneure générale du Canada, Julie Payette, leur remet la Médaille de la bravoure, dont trois à titre posthume, au cours d’une cérémonie qui se déroule vendredi, à Québec.

Trois agents de la Gendarmerie royale du Canada ont perdu la vie et deux autres ont été blessés, le 4 juin 2014, à Moncton, lorsqu’un homme lourdement armé a tiré sur eux. Le tireur a été arrêté au terme d'une chasse à l’homme qui a duré 27 heures.

Voici ci-dessous une description des actes de bravoure accomplis par chacun des policiers décorés vendredi.

Le gendarme Mathieu Daigle

Le gendarme Fabrice Gevaudan (à titre posthume)

Le caporal Peter Cyril MacLean

Le gendarme Robert Nickerson.

Répondant à un appel au sujet d'un homme armé dans le quartier de Pinehurst, les agents Gevaudan et Daigle l'ont trouvé dans un boisé derrière une maison et ont commencé à s'en approcher. L'homme a ouvert le feu et mortellement blessé Fabrice Gevaudan. S'exposant à d'autres tirs, Mathieu Daigle, Peter Cyril MacLean et Robert Nickerson ont déplacé leur collègue touché vers un lieu plus sûr pour lui administrer les premiers soins, tandis que le tireur quittait les lieux.

La décoration décernée à Fabrice Gevaudan est remise à sa femme, Angela Gevaudan.

Le gendarme Dave Ross (à titre posthume)

Le gendarme Erik White

Peu de temps après la réapparition du tireur à sa sortie du boisé, le gendarme Dave Ross l'a intercepté au moment où il menaçait des civils dans un véhicule. Dave Ross, à bord de son VUS, a alors accéléré pour se placer entre le tireur et les civils, et il a fait feu en direction du tireur derrière son pare-brise. Dans l'échange de coups de feu qui a suivi, Dave Ross a été mortellement blessé. Témoin de la scène à partir de son abri situé un peu plus loin dans la rue, Erik White s'est élancé vers le VUS pour ramener son collègue en lieu sûr.

La décoration décernée à Dave Ross est remise à sa femme, Rachel Ross.

Les trois policiers tués lors de la fusillade de Moncton. De gauche à droite, Douglas Larche, Dave Ross et Fabrice Gevaudan. Photo : GRC

Le gendarme Eric Dubois

Le gendarme Nicolas Gilfillan

La gendarme Shelly L. Mitchell

Eric Dubois et Nicolas Gilfillan répondaient à un appel signalant un agent coincé dans un véhicule de police et pris pour cible. Pendant que les tirs résonnaient, Eric Dubois a assuré la couverture de l'agent. Puis, lorsqu’il a tenté de signaler la position du tireur, il a été blessé par des fragments de balles et a dû s'abriter à un poste d'incendie. Nicolas Gilfillan a finalement été en mesure de sortir l'agent coincé de la zone de danger, tandis qu’Eric Dubois était transporté à l'hôpital par Shelly L. Mitchell, qui avait réquisitionné un véhicule civil.

Le gendarme Douglas Larche (à titre posthume)

Douglas Larche était en train d'établir un périmètre de confinement dans la zone des tirs lorsqu'il a soudainement été pris pour cible. Même s'il était moins armé que le tireur, il a activement affronté celui-ci avant d'être blessé mortellement.

Sa décoration est remise à sa femme, Nadine Larche.