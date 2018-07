Voilà cinq ans vendredi qu'un train a déraillé au centre-ville de Lac-Mégantic et fait 47 victimes. Entre les appels à plus de sécurité dans le monde ferroviaire et un bilan fait par la Ville, la journée de commémorations s'annonce déjà bien remplie. Mais surtout, il sera question de rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie dans cette tragédie.