La chaleur accablante et l'humidité qui ont frappé l'est du Canada pourraient avoir causé 54 décès au Québec, indique le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Seulement pour Montréal, le nombre de morts atteint 28; on en déplore aussi 9 en Estrie, 7 en Mauricie, 6 en Montérégie, et 1 dans chacune des régions de Laval, des Laurentides, de Lanaudière et de la Capitale-Nationale–Chaudière-Appalaches.