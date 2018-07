Elle a remporté l’épreuve finale dans cette discipline jeudi soir, à Ottawa, au Championnat canadien d’athlétisme.

La course était très serrée. Geneviève Lalonde a franchi la ligne d’arrivée en 9 min 49 s et 7/10, à peine quelques centièmes de seconde devant sa plus proche concurrente.

Plus de détails à venir