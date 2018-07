Créé en 1977, Katimavik avait été suspendu en 2012, sous le gouvernement de Stephen Harper. Le programme Katimavik fait son grand retour au Canada cette année en permettant à des jeunes âgés de 18 à 25 ans de vivre une expérience de bénévolat dans une autre région que celle où ils habitent.

Elsa Desrochers, 18 ans

Elsa, 18 ans, a entendu parler du programme grâce à la conseillère d'orientation de son école secondaire. Photo : Radio-Canada/Nelly Albérola

« Je viens de Stoke, un petit village près de Sherbrooke », commence Elsa qui vient de finir son secondaire.

« Je ne savais pas ce que je voulais faire », raconte celle qui n’a pas hésité à sauter sur l’occasion de faire partie de cette nouvelle cohorte de bénévoles.

« J’aime tout le temps voyager [...] tu peux voyager partout dans le monde, mais [...] t’as pas besoin d’aller loin pour découvrir que c’est complètement différent dans ton pays », dit-elle.

Pour son retour, Katimavik propose aux jeunes Canadiens de réaliser six mois de service volontaire dans deux des six villes participantes au pays (Calgary, Nanaimo, Calgary, Sudbury, Québec, Moncton et Saint-Boniface).

Une partie de ces travaux communautaires seront développés avec les communautés autochtones, puisque dans sa version 2018, Katimavik a été repensé pour s'inscrire dans la démarche de réconciliation.

« C’est important pour moi », reconnaît Elsa dont la grand-mère était Autochtone. « C’est important qu’on règle les conflits qu’il y a eu dans le passé, parce que [les Autochtones] ont le droit d’avoir leur voix », affirme-t-elle avec conviction.

Si on a le droit d’avoir notre voix, ils ont le droit d’avoir leur voix aussi Elsa Desrochers

Jacob Kates Rose, 19 ans

Jacob, 19 ans, espère bien découvrir ce qu'il veut faire de sa vie grâce au programme Katimavik. Photo : Radio-Canada/Nelly Albérola

Jacob est né et a grandi à Toronto au sein d’une grande famille de six enfants. Autant dire que l’idée de cohabiter avec 10 autres jeunes ne lui fait pas peur.

« Mais la première semaine risque d’être un peu chaotique », projette-t-il, en pensant à la gestion des tâches ménagères et la préparation des repas.

« Sept d’entre nous ont 18 ans, deux ont 19 ans et deux autres ont 20 ans, décrit-il. Nous sommes tous très jeunes, pas encore vraiment adultes, donc j'espère que nous nous débrouillerons rapidement. »

Peu convaincu par les études qu’il a entreprises en 2017 à l’Université de Toronto, Jacob a décidé de prendre une année sabbatique.

Une décision qu’il ne regrette pas maintenant qu’il fait partie des 60 bénévoles de Katimavik à s’engager dans une communauté au Canada.

Lui aussi apprécie la nouvelle mouture du programme, axée sur la culture autochtone.

« Éduquer les jeunes comme moi et le reste du groupe est vraiment la première étape vers une réconciliation significative, croit-il. Vous ne pouvez pas tisser des liens, des amitiés, si vous ne connaissez pas l’autre. »

Comme lui, la plupart de ces jeunes vivent Katimavik comme une expérience interculturelle

Mica Guitard, 19 ans

Mica, 19 ans, sort de la province du Québec pour la première fois de sa vie. Photo : Radio-Canada/Nelly Albérola

Originaire de Gaspésie, Mica a grandi à Pointe-à-la-Croix, à la frontière entre le Nouveau-Brunswick et le Québec.

Après avoir étudié en cinéma, elle décide de postuler à Katimavik.

« Quand j’étais jeune, mes parents ont déjà accueilli des Katimaviks à la maison », partage-t-elle, en expliquant que dans l’ancienne formule du programme, les jeunes étaient placés dans des familles d’accueil.

« Ça m'avait inspiré », ajoute-t-elle avec l’envie de découvrir son pays et, pourquoi pas, grandir sur la route.

« Je pense que ça va m'aider aussi à me dégêner un peu [et] que ça va m’aider à sortir un peu de ma zone de confort », confie celle qui met pour la première fois un pied en Alberta.

Raphaël Darveau, 19 ans

Raphaël, 19 ans, a quitté Varennes (QC) pour six mois de volontariat à travers le Canada, dont trois mois à Calgary. Photo : Radio-Canada/Nelly Albérola

Raphaël s'est, quant à lui, donné un objectif: apprendre l’anglais.

Avant de rejoindre le programme Katimavik, Raphaël n’avait jamais vraiment quitté Varennes, une ville proche de Montréal.

Pourtant, « j’aime pas ça rester toujours à la même place », a-t-il fini par réaliser.

« Je me suis vu à travailler avec des affaires manuelles, ça fait que plus tard dans ma vie, c’est sûr que je vais sortir du Québec », dit-il déterminé.

Comme la plupart de ses autres camarades, Raphaël quitte sa province d’origine et le cocon familial pour la première fois. Dès son arrivée, il a été marqué par certaines différences entre Calgary et sa ville… Même si son frère l’avait un peu préparé.

« Il m’avait dit: attends-toi à ce que quand tu sors de l’avion, il y ait des gens avec des chapeaux de cowboy déjà dans l’aéroport. Oui, je le croyais, mais je pensais pas que ça allait être autant », lâche-t-il dans un éclat de rire.

Et il n’est pas au bout de ses surprises puisque la première mission de bénévolat des jeunes de Katimavik est prévue lors de la Parade du Stampede.

Rendez-vous dans trois mois pour voir ce qu’ils sont devenus... et vers quels autres horizons ils s'envoleront.