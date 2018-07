Selon Karen Withby de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), la famille avait prévu admirer la région vue du ciel, mais l’avion a éprouvé des problèmes peu après le décollage et s’est écrasé dans un ravin.

Le pilote a perdu la vie, alors que les trois passagers, un adulte, une adolescente, un garçon d’environ quatre ans, ont survécu.

« D’autres membres de la famille étaient à l’aéroport et ils ont vu ce qui s’est produit », affirme Karen Whitby.

Elle explique que les passagers ont réussi à sortir de l’avion et à marcher jusqu’à un domicile pour appeler les secours, qui sont arrivés sur les lieux vers 14 h 50.

D’après le chef adjoint du Service d’incendie de Sechelt, Dwight Davison, l’avion a décollé de l’aéroport Sechelt-Gibsons et s’est écrasé un kilomètre et demi plus loin, dans un secteur boisé.

M. Davison affirme que les passagers ont été transportés à l’hôpital. Selon la GRC, leurs blessures sont mineures.