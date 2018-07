Le 30 mai dernier, les 11 autres associations commanditaires de la Maison ont voté en faveur du choix du promoteur Canderel pour la démolition et de reconstruction de l’édifice, qui abrite plusieurs organismes francophones.

« Dans sa forme actuelle, le projet implique une démolition de l'édifice qui va menacer de plein fouet notre capacité à continuer à générer des revenus autonomes qui occupent une place majeure dans le plan d'affaire du Centre », indique la présidente du conseil d'administration du Centre culturel francophone de Vancouver, Monique Thibault.

Le Centre considère que ses inquiétudes n’ont pas été considérées de manière satisfaisante par Canderel et le conseil d’administration de la Maison de la Francophonie.

Maryse Beaujeau Weppenaar, la directrice générale de Réseau-femmes Colombie-Britannique, un autre commanditaire de la Maison, raconte avoir vécu une expérience bien différente.

« On a pris le temps d'organiser des réunions, d'avoir des échanges, souligne-t-elle. On a toujours été invité aux consultations, où on nous a demandé notre avis et où il y avait toujours un temps de questions-réponses. Donc pour nous, on a pu parler de nos besoins. On a été écouté comme on le souhaitait. »

Rénover plutôt que reconstruire

Le directeur général du Centre culturel francophone de Vancouver, Pierre Rivard, reconnaît que l'édifice de la Maison de la francophonie a besoin d’être amélioré. Il considère cependant qu’il serait préférable de rénover le bâtiment, plutôt que de le faire reconstruire après démolition.

Toutes ces démarches sont prématurées. On nous dit depuis des années, des années, que la Maison n'est pas viable [...], alors qu’on a démontré qu'on est capable de donner plusieurs services à la communauté à partir de cet édifice-là. Pierre Rivard, directeur général du Centre culturel francophone de Vancouver

Le Centre s’inquiète particulièrement des conséquences potentielles du projet de démolition sur le café Salade de fruits. Les revenus générés par le restaurant permettent à l’organisation de financer une partie de sa programmation.

« Salade de fruits est aussi le gagne-pain d'une dizaine de familles francophones et francophiles, et cela, nous devons en tenir compte », indique Monique Thibault.

Le Centre culturel francophone craint que les déménagements que nécessitent la démolition et la reconstruction de l’édifice entraînent la perte du café.

« C'est d'autant plus triste qu'il y a à peine deux ans, on les a accompagnés dans un processus où ils ont investi 100 000 dollars pour agrandir leurs espaces et là, on leur dit : "Dommage, mais on va démolir et vous n’avez pas d'indemnisation", dit Pierre Rivard. Un restaurant, ça ne se déménage pas deux fois. »

D’après lui, le partenariat entre le Centre culturel et Salade de fruits est « un des meilleurs exemples » de diversification des sources de financement et d’entrepreneuriat social au Canada. « Et voilà, on risque de le perdre », se désole Pierre Rivard.

Le président du conseil d'administration de la Maison, Pierre Gallant, soutient qu'il a eu des discussions avec le Centre pour compenser les frais de cession de bail du café Salade de fruits.

Il précise toutefois que les règlements de la Maison de la francophonie requièrent un appui de 75 % des commanditaires pour aller de l’avant avec le projet.

On a un consensus. Onze membres sur douze, c’est un consensus. On n'a pas l’unanimité, c’est regrettable, mais on essaie de travailler avec le Centre pour avoir leur appui et pour répondre à leurs craintes. Pierre Gallant, président du conseil d'administration de la Maison de la Francophonie

Pierre Gallant affirme qu'il faudra encore plusieurs années avant de voir la fin du projet.

Avec les informations d'Anaïs Elboujdaïni