« Hockey : les histoires derrière la passion » est une exposition nationale mise sur pied par le Musée canadien de l’Histoire de Gatineau qui rassemble sur 5000 pieds carrés, 280 artefacts provenant de tout le pays.

C’est l’une des expositions les plus importantes, de par sa taille, que le Musée du Manitoba a accueillie.

À travers les objets de collection, le public est amené à revivre les moments emblématiques de l’histoire du hockey.

On y découvre par exemple le maillot porté par Paul Henderson lors du but qui a donné la victoire au Canada contre l’équipe soviétique pendant la Série du siècle, en 1972.

On y retrouve également le plus vieux bâton de hockey, le célèbre masque de gardien de but de Jacques Plante, un chandail de Maurice « le Rocket » Richard, des bagues du Temple de la renommée et de la Coupe Stanley, et des costumes de scène inspirés par le hockey de la chanteuse Shania Twain.

Le Manitoba au cœur de la passion

Quand le Musée du Manitoba a décidé de faire venir cette exposition à Winnipeg, l’équipe a également décidé d’y ajouter une touche manitobaine, selon la porte-parole, Jody Tresoor.

Candace Hogue, embauchée en tant que conservatrice invitée, a alors imaginé une exposition parallèle intitulée « Manitoba : le cœur du hockey ».

Elle explique avoir voulu montrer l’histoire de ce sport au Manitoba puisque la province se trouve, géographiquement, au cœur du pays.

Dans cette partie-là, les visiteurs pourront admirer les trois bagues de vainqueur de la Coupe Stanley et les médailles olympiques du Winnipégois Jonathan Toews, le chandail de l’équipe du Canada de Jennifer Botterill, le blouson et l’équipement aux couleurs des Bombers de Flin Flon de Reggie Leach, ainsi que l’équipement porté par l’attaquant des Jets Patrik Laine lors des dernières séries éliminatoires.

Des vestons et des chandails, des bâtons et des masques, font partie des objets visibles au Musée du Manitoba. Photo : CBC/Lyzaville Sale

« Le cœur du hockey » présente également des panneaux interactifs évoquant la diversité au sein de ce sport de même que ses racines rurales et retrace le parcours des joueurs professionnels issus du Manitoba depuis les années 1890.

Pour Candace Hogue, cela s’inscrit parfaitement dans l’état d’esprit qui anime la province ces derniers temps, à la suite de la ferveur suscitée par les Jets de Winnipeg.

Hommage aux Broncos de Humboldt

Mais les expositions n’en oublient pas pour autant la tragédie qui a frappé cette année l’équipe des Broncos de Humboldt, à qui elles sont dédiées.

Les 16 membres de l’équipe junior de la Saskatchewan qui ont perdu la vie dans l’accident de leur bus, ainsi que les 13 survivants de la tragédie, font eux aussi partie de l’histoire du hockey au Canada, comme l’a montré l’élan de solidarité nationale qui a suivi le drame.

Cette double exposition se termine le 13 janvier 2019.

Avec des informations d’Aviva Jacob