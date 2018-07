Le projet, appelé Escales découvertes, consiste en des bancs aux allures de souche d’arbres et de petits belvédères orientés vers la montagne, le tout dispersé à travers le parc. Il a coûté plus de 8 millions de dollars, dont près de la moitié de cette somme a servi à l’embellissement du parc du Mont-Royal.

Le tout devait être complété grâce à un dernier volet de cinq haltes au cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Ces pierres, découpées et prêtes à être installées, demeurent toutefois entassées dans un stationnement.

Un projet dénoncé dès le départ

Sans pointer directement l’administration de la mairesse Valérie Plante comme responsable des délais d'installation, les responsables du cimetière affirment que le blocage ne vient pas de leur côté.

Dès le départ, le coût du projet, réalisé sous l’administration du maire Denis Coderre, avait été critiqué par l’opposition.

M. Coderre avait alors défendu bec et ongles cette initiative, présentée comme un investissement dans le patrimoine et les espaces publics. « On est en train de se donner une signature à Montréal », avait-il dit.

Des bancs de granit ont été répartis aux quatre coins du parc du Mont-Royal. Photo : Radio-Canada/Louise Gravel

À l'époque, Projet Montréal, le parti de Valérie Plante désormais au pouvoir, y était farouchement opposé. Elle avait même qualifié personnellement le projet de « honteux ».

Le budget d’Escales découvertes a déjà été entièrement approuvé et octroyé, mais les blocs de granit sont toujours entreposés dans un stationnement en attendant une réponse de la Ville, qui se contente d’évoquer des « défis administratifs » pour expliquer le retard accusé pour leur installation.

La Ville entend « évaluer la situation dans son ensemble » et dit maintenir un contact continu avec le cimetière Notre-Dame-des-Neiges.

Avec les informations de Marie-Claude Morin