Au cours des quatre premiers mois de 2018, 228 personnes sont mortes d’une surdose de fentanyl dans la province. C’est 47 de plus que l’an dernier au cours de la même période.

La plus grande proportion de morts par fentanyl se trouve à Calgary, soit 112 depuis le début de l'année.

La Commission observe toutefois un plateau depuis janvier. « On a beaucoup plus de morts que l’an passé à la même période, mais il y a eu moins de surdoses mortelles au premier trimestre de 2018 qu’au dernier trimestre de 2017 », explique la Dre Karen Grimsrud, coprésidente de la Commission.

Elle ne veut toutefois pas se réjouir trop vite. « Il est vraiment trop tôt pour dire si cette tendance va se poursuivre. Je pense que nous aurons une meilleure idée au prochain trimestre », dit-elle.

Elle pense que l'ouverture de centres d’injection supervisée et la distribution en grand nombre des trousses de naloxone dans la province peuvent expliquer ce plateau.

De la drogue contaminée

La Commission a également fait des recommandations au gouvernement. Elle suggère, entre autres, que la province établisse un programme pour que les consommateurs puissent inhaler leur drogue en toute sécurité. Elaine Hyshka, coprésidente de la Commission, explique que de plus en plus de surdoses sont liées à la contamination des drogues vendues dans les rues. « Une telle initiative permettrait aux consommateurs de fumer des substances non contaminées et éviterait des surdoses », affirme-t-elle.

La Commission a été créée en mai 2017 afin de conseiller le gouvernement sur la meilleure façon de combattre la crise des opioïdes. Son mandat a récemment été prolongé de 18 mois. Celle-ci est notamment composée d’experts de la santé publique, d’anciens consommateurs de drogue, de parents et de membres des forces de l’ordre.