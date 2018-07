Un texte de François Pierre Dufault

Le plan repose sur la création d'une sorte de guichet unique pour les services de communication des organismes acadiens de la province. Une partie des revenus de cette initiative serait réinvestie dans le journal.

La Voix acadienne n'est pas en bonne santé financière. Les revenus publicitaires fondent et le journal enfile les déficits depuis quelques années. À la fin du plus récent exercice financier, le manque à gagner s'élevait à 16 000 dollars.

La directrice du journal, Marcia Enman, dit qu'elle n'attend plus qu'un signal du Réseau des développeurs, un forum de concertation qui regroupe une vingtaine d'organismes et qui décide des priorités de la communauté de langue française de l'Île-du-Prince-Édouard.