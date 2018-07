L’appel de propositions concerne les cinq bâtiments situés sur la rue Wellington Sud, dont notamment l’hôtel Wellington et le stationnement à étage.

Les exigences de la Ville ressemblent à ce que le consortium privé avait proposé dans le projet Well inc. Un stationnement à étage, une place publique et un quartier général de l'entrepreneuriat sont encore exigés. L'entrée du stationnement à étage devrait se faire via les rues du Dépôt et Wellington Sud.

Pour la présidente du comité de revitalisation, Chantal L'espérance, le Quartier Well Sud et Well inc. sont deux entités différentes.

« Premièrement c'est un conseil municipal différent, avec des idées différentes [...] On a aussi tenu compte de toute la question du développement durable pour construire un bâtiment plus environnemental, qui n'était pas dans la première proposition. Selon moi ça ne va pas donner le même projet », explique-t-elle.

La Ville a aussi présenté une liste de souhaits, qui seront optionnels dans les projets présentés par les entrepreneurs. Par exemple, elle souhaiterait que plus de 650 cases publiques se trouvent dans le stationnement à étage et que les bâtiments puissent contenir plusieurs types de locaux. « On veut aller chercher une mixité dans les usages, complète le maire de Sherbrooke Steve Lussier. On veut des appartements, des commerces, des bureaux, on veut créer un mode de vie. »

Une adoption critiquée

Pour la conseillère Évelyne Beaudin, l'appel de propositions aurait dû être adopté lors d'un conseil municipal et non dans un huis-clos, comme ce fut le cas.

« Les rencontres à huis-clos ne sont pas une instance décisionnelle [...] je pensais que ce serait officialisé publiquement au conseil municipal de cette semaine pour que tout le monde ait accès aux discutions », ajoute-t-elle.

« C'était prévu depuis longtemps, réplique le maire de Sherbrooke, Steve Lussier. Tout a déjà été parlé en huis clos et tous les élus étaient là. »

Évelyne Beaudin se rejouit des modifications effectuées par le comité de revitalisation du centre-ville. « Il y a une nette amélioration entre la version d'aujourd'hui et ce qui nous a été présenté au début, ça laisse plus de place à la créativité des promotteurs », complète-t-elle.

L'appel de proposition est ouvert à tous les promotteurs du Québec qui ont au moins 15 ans d'expérience dans le domaine. Le maire de Sherbrooke affirme qu'il a déjà été approché par des intéressés. « On a reçu quelques appels, je souhaite que les appels que j'ai reçu puissent faire partie des appels », confie Steve Lussier.

Les intéressés ont jusqu'au 8 novembre pour déposer leurs propositions. Le projet retenu sera présenté au conseil municipal au début de 2019. Si le projet est accepté par le conseil, l'entrepreneur pourra signer une entente d'exclusivité de six mois.

Le début des travaux est prévu pour l'automne 2019.