Les deux musiciennes sont nées dans la région de Vancouver et ont grandi à Nanaimo, en Colombie-Britannique. Elles sont issues d’une famille où la musique occupait une place de premier choix dans la maison. Leur mère était professeur de piano, l’aînée des trois soeurs, Janet, jouait du trombone, Ingrid, de la trompette, et Christine, du saxophone.

La série Mon instrument met en vedette ces fidèles complices de scène de musiciens que nous chérissons. Ces artistes nous racontent l'histoire de leurs instruments et nous parlent de la relation qu'ils entretiennent avec eux. À lire dans cette série : Les guitares et la voix de Paul Piché

La lyre de gambe d'Anne Duranceau

Au fil des années, les musiciennes ont récolté de nombreuses récompenses (Juno, Grammy, etc.) et leur plus récent album, Infinitude, a été en nomination aux prix Juno 2018.

La trompette d’Ingrid et le saxophone de Christine sont aussi complices que les deux soeurs, comme si le son venait d’un seul souffle.

Il y a certainement un sens de yin et yang dans notre approche. Nos formations musicales respectives sont tellement différentes, mais quand on joue ensemble, il existe une connexion spirituelle comme avec personne d’autre. Christine Jensen

Ingrid

Ingrid Jensen à la trompette Photo : Radio-Canada

Mon instrument me connaît intimement et capte mon énergie du moment. La trompette sait si je suis authentique. Ingrid Jensen

Ingrid a été saluée comme l’une des trompettistes les plus douées de sa génération en matière d’improvisation. Diplômée du Berklee College of Music, en 1989, elle s’installe en Europe à l'âge de 21 ans afin d’enseigner au Conservatoire Bruckner. Trois ans plus tard, elle rentre au pays et s'installe sur la côte est pour se consacrer à sa carrière de musicienne de jazz. Ingrid vit à New York depuis plus de 20 ans. Elle poursuit également son rôle d’éducatrice au sein de plusieurs établissements prestigieux.

Christine

Christine Jensen au saxophone Photo : Radio-Canada

Les gens me demandent de jouer avec leur instrument. Je ne peux pas. Je retourne toujours à celui-ci. Je retrouve mon meilleur ami. Christine Jensen

Considérée comme une voix originale sur la scène internationale du jazz, Christine est reconnue par de nombreuses critiques pour ses talents de saxophoniste et de compositrice.

En 1990, elle quitte Nanaimo pour Montréal, où elle obtient un baccalauréat, en 1994, à l'Université McGill, en performance jazz, puis sa maîtrise en 2006. En tant que compositrice, arrangeuse et enseignante à l’Université McGill, elle inspire les futures générations de compositeurs et de musiciens.

Les œuvres de Christine ont déjà fait le tour du monde, en grande partie grâce à sa sœur Ingrid. Ses oeuvres pour big band ont été interprétées par plusieurs orchestres internationaux.