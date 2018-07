Un texte de Jean-Loup Doudard

Le directeur général de l’aéroport de Sudbury, Todd Tripp, indique par courriel que la compagnie de taxi ne souhaite pas répéter l’expérience.

Ils ne veulent pas renouveler [le contrat] donc pour assurer un service sans interruption, nous avons trouvé un arrangement avec une autre compagnie de taxi. Todd Tripp, directeur général de l’aéroport de Sudbury, par courriel

L’aéroport compte ensuite lancer un appel d'offres pour trouver un nouveau fournisseur permanent dans les prochains mois.

Le chauffeur de taxi indépendant, Paul Latourelle, s’insurge contre ce processus. Selon lui, le système fonctionnait mieux sans contrat d'exclusivité.

Tout allait bien, les taxis débarquaient à l’aéroport et s’ils voulaient rembarquer, ils se mettaient en ligne. Depuis que ç’a été contracté, il n’y a jamais assez de taxis !

Paul Latourelle conduit des taxis depuis 35 ans. Il travaille à son propre compte. Photo : Radio-Canada/Jean-Loup Doudard

Frustrations à répétition

Quand les voyageurs atterrissent à l’aéroport de Sudbury, ils peuvent prendre soit le taxi ou la navette de Sudbury Cab, soit commander leur propre taxi à l’avance. Cependant, les autres chauffeurs doivent payer des frais de 12 $ à l’aéroport s’ils viennent les chercher, ce qui peut faire augmenter le prix de la course, déjà élevé.

Un service d'autobus existe, mais il faut compter jusqu’à une heure de trajet à partir du centre-ville. Des voitures de location sont également disponibles.

La direction de l’aéroport a reconnu par le passé qu’il y a des défis quant à la fiabilité de Sudbury Cab. Des clients de l’aéroport se sont plaints de la difficulté de trouver un taxi à leur arrivée.

Le problème peut être réglé si les chauffeurs suivent tous les mêmes règles, selon le propriétaire d’Aaron Taxi, Michael Sanders.

L’aéroport, c’est comme le tapis d’entrée de la ville, et j’aimerais que nous puissions construire quelque chose qui rende justice à la ville. Michael Sanders, propriétaire de Aaron Taxi

Aaron Taxi possède la seconde plus grande flotte de véhicules à Sudbury, derrière Lockerby Taxi. Photo : Radio-Canada/Jean-Loup Doudard

Des profits, mais pour qui?

Paul Latourelle croit que les frais de 12 $ servent uniquement à engranger des profits et nuisent à l’expérience des clients.

Le contrat, ça aide la ville et l’aéroport de Sudbury, ça n’aide pas les clients pantoute. Paul Latourelle, propriétaire Paul’s Taxi

Or, l’aéroport de Sudbury a le statut de personne morale sans capital-actions en vertu de la Loi sur les organisations sans but lucratif de l’Ontario. Il ne peut donc engranger des profits que s’ils servent à financer des activités sans but lucratif.

Aucun membre de la direction de l’aéroport n’a accepté de répondre à nos questions en personne.