Les libéraux n'ont fait élire que 7 députés et sont maintenant le troisième parti en importance à Queen's Park. Ils ont perdu le statut de parti officiel.

Michael Coteau

Infrastructure, Énergie, Travail, Développement économique, Création d’emplois et Commerce

Nathalie Des Rosiers

Affaires municipales et Logement, Condition féminine, Procureur général, Environnement, Protection de la nature et des Parcs, Affaires autochtones, Sécurité communautaire et Services correctionnels

John Fraser, chef intérimaire

Santé et Soins de longue durée, Affaires intergouvernementales, Agriculture, Alimentation et affaires rurales

Michael Gravelle

Développement du Nord et des Mines, Richesses naturelles et Forêts

Mitzie Hunter

Finances, Conseil du Trésor, Services gouvernementaux et Services aux consommateurs, Tourisme, Culture et Sport

Marie-France Lalonde

Affaires francophones, Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires, Services aux aînés et Accessibilité, Transports

Kathleen Wynne

Éducation, Formation et Collèges et Universités