Le territoire, situé dans la Réserve de chasse de la Couronne de Chapleau, revenait à la Première Nation en vertu du Traité numéro 9, de 1906.

La Couronne n’avait toutefois pas inclus la Première Nation crie de Missanabie lors de la signature du traité à l’époque.

Le Traité no 9, aussi appelé Traité de la Baie-James, couvre une grande partie de l’Ontario. Photo : Radio-Canada/Martine Laberge

Selon le chef de la Première Nation de Missanabie, Jason Gauthier, l’annonce est douce-amère pour sa communauté : Nous sommes heureux, mais il y a plusieurs personnes qui nous ont quittés depuis 112 ans [...] et qui n’ont pas pu nous voir retourner sur notre territoire ancestral.

M. Gauthier a indiqué que les prochaines étapes incluront la désignation de différents secteurs de la réserve selon les besoins résidentiels, commerciaux ou agricoles de la communauté.

Le grand chef de la Nation Nishnawbe Aski, Alvin Fiddler, a félicité le chef Gauthier et le conseil de la Première Nation de Missanabie : Cela a demandé une quantité remarquable de travail depuis plus de 100 ans et nous sommes très reconnaissants des efforts de tous les gens impliqués.

C’est un succès majeur, mais c’est seulement le début d’un long voyage pour la communauté. Alvin Fidler, grand chef de la Nation Nishnawbe Aski

De son côté, la chef régionale ontarienne à l’Assemblée des Premières Nations, RoseAnne Archibald, a souligné l’importance du territoire pour soutenir le développement social, culturel et économique de la Première Nation crie de Missanabie.