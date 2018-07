Si Éliane Laberge devait donner une note à la programmation de cette année, ce serait un 7 sur 10, dit-elle.

Selon elle, il y a deux raisons pour lesquelles l’événement ne reçoit pas la note suprême.

Premièrement, elle affirme qu’il y a une scène de moins, ce qui selon elle a pour conséquence une programmation moins fournie. Ensuite, elle trouve dommage qu’il n’y ait pas plus d’artistes francophones sur scène.

Quand : jeudi 5 juillet, 20 h

Où : scène Blacksheep

Provenance : Montréal, Québec

Quand : samedi 7 juillet, 17 h

Où : Théâtre Barney-Danson

Provenance : Gatineau (Hull), Québec

Quand : samedi 7 juillet, 18 h 30

Où : scène Blacksheep

Provenance : Ottawa, Ontario

Quand : samedi 7 juillet à 19 h 45

Où : scène principale City Stage

Provenance : Montréal, Québec