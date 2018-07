Un texte de Jean-Louis Bordeleau

L'Association de protection de la rivière Moisie rapporte une baisse d'achalandage. Seulement 55 prises ont été enregistrées sur l'ensemble des secteurs de la rivière, avec 48 remises à l'eau. Ce taux représente à peu près 50 % des prises de l'an passé.

À Port-Cartier, sur la Rivière-aux-Rochers, 55 des 62 captures ont été remises à l'eau. À pareille date l'an dernier, les pêcheurs avaient capturé 152 saumons, dont 143 avaient été remis à l'eau. Le succès de pêche se chiffre donc cette année à 15 % comparativement à 37 % l'an dernier.

Selon la préposée à l'accueil au camping Moisie, les pêcheurs n'étaient pas heureux de la limite de capture d'un seul gros saumon pour la saison. En 2017, ils avaient plutôt droit à trois gros saumons. Les forfaits saisonniers avec pêche à la traîne ont tout de même connu du succès.

Sur la Rivière-aux-Rochers, la remise à l'eau permet d'épargner les grosses prises. Mais, « les conditions d'eau n'étaient pas là », suggère la directrice de l'Association de protection de la Rivière-aux-Rochers, Mariette Alain. « Le froid était très présent. »