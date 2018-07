Nous leur avons posé la question suivante : quels sont les plus grands défis des écoles francophones en ce moment? Voici leur réponse.

Brian Gallant, premier ministre et chef du Parti libéral du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Brian Gallant, premier ministre et chef du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, a défendu son bilan en guise de réponse.

« Nous avons réalisé qu’il y avait des aspects injustes selon des études, pour les écoles francophones », affirme le premier ministre.

Il juge que son gouvernement a investi « plus que jamais » en éducation. Ces sommes seraient les plus élevées de toute l’histoire du Nouveau-Brunswick, avance-t-il.