Dès l’annonce de sa nomination, Jean-Éric Ghia a tenu à souligner le travail de son prédécesseur.

« Bruno Burnichon a su faire rayonner la France dans cette province du Manitoba », a-t-il déclaré.

Le consul honoraire est un relais entre le consul général de France à Toronto, Marc Trouyet, et la communauté française établie au Manitoba.

« Sa mission est à la fois d’assumer des fonctions de représentation et de veille, mais aussi d’assurer la protection des Français et leurs intérêts », résume Jean-Éric Ghia.

Ainsi, le consul honoraire est habilité à délivrer des passeports et des cartes d’identité, et à recueillir des procurations lors d’élections en France.

Il est également le premier contact lorsqu’un ressortissant français, qu’il soit établi au Manitoba ou de passage dans la province, doit faire face à une situation difficile.

« Par exemple, si un Français se retrouve en prison, ou est hospitalisé », précise Jean-Éric Ghia.

Toutefois, le consul honoraire assume surtout des fonctions de représentation.

Renforcer les liens économiques

« Il lui revient d’effectuer une veille scientifique, économique et culturelle, au nom des relations entre le Canada et la France », précise M. Ghia.

Parmi les thèmes auxquels il souhaite s’atteler, le nouveau consul honoraire cite la mise en œuvre de l’accord économique et commercial global signé entre le Canada et l’Union européenne, et la reconnaissance des diplômes pour les infirmières et les enseignants.

« Il y a une forte demande d’infirmières et d’enseignants francophones, souligne-t-il. Or, le vivier n’est pas assez grand, et il est très difficile de faire reconnaître les diplômes et les compétences des Français qui s’installent ici. »

Jean-Éric Ghia souhaite également travailler avec le Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba (CDEM) et le World Trade Centre Winnipeg « sur des questions liées à l’exportation des connaissances, des innovations et du savoir-faire manitobain ».

Il prendra officiellement ses fonctions en septembre.