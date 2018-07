Un texte de Catherine Allard

Un chantier, une usine, une cuisine ou même un bureau sans climatisation… Certains environnements de travail peuvent rapidement devenir invivables pendant la canicule. Avez-vous le droit de refuser d’aller travailler?

La réponse courte : oui, mais seulement si vous croyez que votre sécurité est mise en danger.

Le Code du travail et les règlements en vigueur au Nouveau-Brunswick ne prévoient pas une température maximale au-delà de laquelle il n’est plus possible de travailler. Mais les employeurs ont tout de même des obligations vis-à-vis des salariés en cas de chaleur excessive.

Quelles sont les responsabilités de votre employeur lors de chaleur extrême? L’employeur doit faire des relevés de température à des intervalles réguliers et s’assurer qu’elle ne dépasse pas un certain seuil défini. Il doit vous informer des symptômes liés à la chaleur, comme l’épuisement, la déshydratation, les crampes et les coups de chaleur. Il doit s’assurer que vous ayez accès à de l’eau potable et que vous preniez des pauses fréquemment.

« Votre employeur peut vous demander de faire des tâches plus légères, de ralentir le rythme et de prendre des pauses plus souvent », explique le directeur de la conformité chez Travail sécuritaire NB, Richard Blais.

Et si ces mesures ne sont pas suffisantes? Ultimement, l’employé a le droit de refuser de travailler s’il se croit en danger.

« Un employé peut toujours refuser de travailler s’il pense que sa santé ou sa sécurité est en danger. Il pourrait définitivement arrêter de travailler. Ensuite, il y a quand même un mécanisme : il y aura une enquête de Travail sécuritaire NB et s’il y a faute de l’employeur on prendra les mesures nécessaires pour protéger le salarié », précise Richard Blais.

Des accidents de travail causés par la chaleur

Chaque année, environ trois Néo-Brunswickois signalent des accidents de travail liés à des épisodes de chaleur extrême et doivent recevoir des soins médicaux.

Dans les dernières années, des accidents se sont produits dans différents milieux de travail, comme des clubs de golf, des restaurants, des usines, des services de réparation, des éditeurs de journaux et sur des chantiers de construction.

Richard Blais confirme qu’il a reçu six plaintes ces derniers jours, en lien avec la canicule qui s’abat sur les Maritimes, mais aucun accident de travail n’a été signalé.