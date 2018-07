Un texte d'Anaïs Brasier avec les informations de Jean-Philippe Hughes

Mario Pouliot est devenu entraîneur chef du Titan d'Acadie-Bathurst en 2014.

L'équipe a gagné la Coupe Memorial pour la première fois de son histoire en mai dernier. C'est aussi la première fois dans la carrière de Mario Pouliot au sein de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) que son équipe remportait ce trophée.

Je pars avec tristesse de Bathurst. C'est une place que j'ai adorée, c'est une région incroyable et la dernière saison a été spéciale pour tout le monde. Mario Pouliot

Les membres du Titan d'Acadie-Bathurst ont célébré leur victoire en entourant la coupe Memorial après avoir vaincu les Pats, à Regina, dimanche soir. Photo : La Presse canadienne/JONATHAN HAYWARD

Il assure que ses quatre années passées avec le Titan a été une expérience enrichissante, notamment parce que l'équipe devait être reconstruite à son arrivée. « D'avoir l'opportunité de commencer un processus et de l'amener à terme avec la Coupe Memorial et d'avoir vu cette équipe progresser, ça me donner énomément de fierté. »

Une opportunité à ne pas manquer

Le propriétaire des Huskies de Rouyn-Noranda a contacté le directeur général du Titan, Sylvain Couturier, mardi pour lui demander la permission de discuter avec Mario Pouliot, entraîneur-chef du Titan depuis 2014.

« Sans hésiter j'ai dit oui », lance Sylvain Couturier, assurant qu'il est heureux pour son collègue.

Une promotion dans le hockey, tu ne peux pas dire non. C'est tellement difficile, quand tu as la chance de sauter sur une occasion comme ça, tu en profites. Sylvain Couturier, directeur général du Titan d'Acadie-Bathurst

Samuel Harvey, gardien de but des Huskies de Rouyn-Noranda Photo : Radio-Canada/Jean Lapointe

La suite s'est déroulée très rapidement. Mario Pouliot s'est rendu à Rouyn-Noranda dès mardi et a finalisé une entente avec les Huskies mercredi soir. Selon celle-ci, Mario Pouliot sera entraîneur-chef et directeur général des Huskies pour les quater prochaines années.

Je ne pouvais pas passer à côté de cette opportunité. Mario Pouliot

Mario Pouliot retourne d'ailleurs en terrain connu. Il a été assistant-entraîneur des Huskies de 2009 à 2011.

Qui remplacera Mario Pouliot au Titan?

Sylvain Couturier n'est pas inquiet pour la relève de Mario Pouliot. « Ça fait à peine une heure que l'annocne est faite et j'ai déjà quelques candidats qui ont envoyé leur CV », dit-il.

L'organisation aurait toutefois déjà un favori : l'assistant-entraîneur de l'équipe, Bryan Lizotte. « Il part avec une longueur d'avance sur les autres candidats », déclare Sylvain Couturier.

Bryan Lizotte est l'assistant de Mario Pouliot depuis maintenant deux ans et a l'avantage de connaître l'organisation et la ligue et d'avoir une bonne feuille de route, selon le directeur général de l'équipe.