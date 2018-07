Un texte d'Alain Labelle



Le chercheur Cristian Gutierrez-Ibanez et ses collègues de l’Université de l’Alberta pensent que leurs travaux pourraient aussi permettre de mieux cerner la base neuronale de l'intelligence humaine.

« Une région du cerveau appelée noyau pédonculopontin joue un rôle central dans l'intelligence des primates », explique Cristian Gutierrez-Ibanez.

Cette structure transfère l'information entre deux régions importantes du cerveau, le cortex et le cervelet, ce qui permet un traitement rapide des informations et un comportement plus évolué.

Chez les humains et les primates, les noyaux pédonculopontins sont plus gros que chez les autres mammifères. C'est logique compte tenu de nos capacités cognitives. Cristian Gutierrez-Ibanez

Les oiseaux possèdent aussi des noyaux pédonculopontins, mais ils sont très petits.

Ils possèdent en revanche une structure similaire appelée noyau spiriforme interne (NSI).

Situé dans une autre partie du cerveau, le noyau a la même utilité que les pédonculopontins, c’est-à-dire qu’il fait circuler l'information entre le cortex et le cervelet des oiseaux.

Cette boucle entre le cortex et le cervelet est importante pour la planification et l'exécution des comportements plus évolués. (sophisticated behaviours) Doug Wylie, Université de l’Alberta

Loin d’avoir une cervelle d’oiseau

Les auteurs de l’étude ont étudié les cerveaux d’un échantillon de 98 espèces d’oiseaux allant du hibou au perroquet. Leur objectif était de comparer la taille de leur NSI par rapport au reste de leur cerveau. Ils ont ainsi pu déterminer que le perroquet possédait un NSI beaucoup plus imposant que les autres oiseaux.

Il est en fait deux à cinq fois plus gros chez les perroquets que chez les autres oiseaux, comme les poulets. Cristian Gutierrez-Ibanez

« Indépendamment, les perroquets ont développé une zone élargie reliant le cortex et le cervelet semblable à celle des primates. C'est un autre exemple fascinant de convergence entre les perroquets et les primates », poursuit le chercheur Cristian Gutierrez-Ibanez.

Cela explique des comportements plus sophistiqués, comme l'utilisation d'outils et la conscience de soi. Cristian Gutierrez-Ibanez

Les auteurs, dont les travaux sont publiés dans les Scientific Reports (en anglais), veulent maintenant approfondir leur étude du cerveau du perroquet afin de mieux comprendre le type d’information qu’il peut traiter.

« Cela pourrait nous permettre de mieux saisir comment nos cerveaux humains fonctionnent », conclut M. Gutierrez-Ibanez