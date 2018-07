Avec les informations de Marc-Olivier Thibault

Le ministre du Commerce international du Canada, Francois-Philippe Champagne, en a fait l'annonce lors d'une conférence de presse.

Il espère que ces investissements vont permettre aux deux sociétés de conquérir des marchés internationaux.

« Cette expertise-là, nous ce qu'on veut faire, c'est la faire grandir, dit-il. En faire un cheval d'exportation pour conquérir des marchés à l'international. C'est important avec des organismes comme le groupe MISA de continuer dans cette phase-là, de développement international. Moi je dis que c'est le meilleur des deux mondes : production locale, marché global. »

Les entreprises comptent investir les sommes dans les nouvelles technologies, explique le président-directeur général de Technosub, Éric Beaupré.

« On a une génératrice présentement de 1 mégawatt, qui dégage énormément d'émission [de diesel] et dont l'on se sert pour tester des pompes qui vont jusqu'à 800 forces. Récemment, on a investi beaucoup dans le remplacement de cette génératrice-là », se réjouit Éric Beaupré.

Selon lui, sa nouvelle génératrice a la particularité de n'émettre aucun diesel dans l'atmosphère.

De son côté, le Groupe MISA utilisera l'argent pour de l'embauche de nouveau personnel.