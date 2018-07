Le ministère du Tourisme s'est déjà engagé à débourser 1 848 500 dollars pour la construction d’un centre des visiteurs.

Le projet se réalisera en trois phases. La première s'échelonnera de 2018 à 2021. Elle vise la réfection d'un centre des visiteurs et à rénover l'esplanade. Le site devrait aussi être rééménagé pour être plus convivial. La seconde phase permettra l'aménagement d'un camping et la restauration du patrimoine.

Les promoteurs estiment que d’ici 10 ans, l’achalandage sera de plus de 700 000 visiteurs par année. Ils estiment que 353 emplois seront crées et soutenus durant la phase de construction.

