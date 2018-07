Le conseil municipal propose par exemple de limiter la hauteur des bâtiments à 27 mètres, soit neuf étages au total.

L’initiative est bonne selon Louis Lapprend, qui est à la tête de Chinatown Today, une association qui fait la promotion du quartier chinois.

« Il y a une dizaine d'années, ils ont décidé d'autoriser la construction des grandes tours dans le quartier dans le but de ramener plus de vie dans le quartier, dit-il. Et depuis un certain temps, depuis que les nouveaux bâtiments ont ouverts, on se rend compte que la population que ça ramène n'a pas spécialement d'intérêt pour Chinatown et les commerces traditionnels du quartier ou même la culture du quartier. »

Actuellement, les bâtiments construits dans la moitié nord du quartier sont limités à une hauteur de 23 mètres.

En novembre 2017, la Ville a rejeté le plan de zonage proposé par le promoteur immobilier Beedie au 105 de la rue Keefer après la forte opposition des résidents.

Si le plan avait été accepté, des travaux de construction d'une tour à condominiums à neuf étages seraient en cours.

L'association Chinatown Action group se réjouit que la Ville de Vancouver ait dit non au projet du promoteur Beedie. Photo : Justin McElroy

Wendy Au Yeung n'appuie pas pleinement le plan de la ville.

« Malgré certains changements louables au zonage existant, il faudrait mieux protéger les personnes à faibles revenus », dit la citoyenne.

Elle craint également que la population plus âgée ne se retrouve pas dans le nouveau visage du quartier.

Préserver le patrimoine de Chinatown

La Ville considère également des changements pour préserver le caractère historique de Chinatown, notamment en mettant de l'avant une candidature pour que le quartier soit désigné comme étant un site de patrimoine mondial de l'UNESCO.

En avril, le maire Gregor Robertson a présenté des excuses officielles pour les anciennes politiques discriminatoires de la Ville envers la communauté chinoise.

Plusieurs petits magasins continuent de vendre des produits chinois traditionnels dans le quartier Chinatown de Vancouver. Photo : La Presse canadienne/Darryl Dyck

Même si la proposition de la Ville est loin de faire l'unanimité, les différents groupes estiment que c'est toutefois un pas en avant.

« On peut voir ça comme un plan où finalement tout le monde sort à peu près gagnant » affirme M. Laprend.

« Les développeurs vont continuer à gagner de l'argent. Le quartier peut souffler un peu et ça ne va pas être complètement remplacé par de grandes tours. »

Les conseillers doivent voter sur la proposition la semaine prochaine.

D’après un reportage de Noémie Moukanda