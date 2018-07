Un texte de Julie Tremblay

Les marguilliers Jean-Charles Lechasseur, Nathalie Leblond, Victor Lepage et Albert Carré disent avoir voulu montrer que l'orgue est toujours en bon état. Ils en ont profité pour inciter les citoyens du diocèse de Rimouski à signer un registre pour faire partie de la paroisse Saint-Germain, qui, depuis avril dernier, gère uniquement la cathédrale.

Les marguilliers ont également dénoncé les précédentes décisions de l'Archevêché, qui, selon eux, leur ont enlevé toute latitude pour gérer la paroisse.