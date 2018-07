Une résidente de la région, Lyne Ross, indique que c’est son fils, Mathis, qui a découvert la carcasse, mercredi.

« Nous autres, on est parti hier pour notre promenade en bateau. On est arrivé, nous autres on appelle ça la petite plage à Inkerman, aux alentours de 2 h. Là, c’est ça, Mathis fait toujours son même rituel quand on va à la petite plage: il va [faire] sa marche. À un moment donné, mon Mathis s’en vient en courant et il dit : “Maman! Maman! Il y a un requin, une baleine. Je ne sais pas c’est quoi” », explique Mme Ross.

La famille Ross a découvert la carcasse mercredi vers 14 h. Photo : Radio-Canada/Gracieuseté de Lyne Ross

Il n’y avait aucune autre trace de pas que les leurs autour de la carcasse, et cette dernière ne dégageait pas d’odeur notable, précise Mme Ross. Elle a photographié la scène et publié les images sur sa page Facebook.

Le ministère des Pêches et des Océans confirme qu’on lui a signalé la découverte et qu’il va faire une vérification.

À lire aussi : Une baleine morte s’échoue près de Le Goulet

Une autre petite baleine qui a été découverte lundi dans les environs de la baie de Petit-Pokemouche a été enterrée sur place. Il s’agissait dans ce cas d’un petit rorqual mâle, selon la Marine Animal Response Society.