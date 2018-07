Avec les informations de Tanya Neveu

Devant une importante baisse de la clientèle, la Commission scolaire du Lac-Témiscamingue doit évaluer différents scénarios.

Une centaine d'élèves fréquentent actuellement les quatre écoles primaires situées dans le nord du Témiscamingue, soit Notre-Dame-du-Nord, Nédélec, Rémigny et Guérin.

À lire aussi : Fermeture du comptoir de taxes à la Commission scolaire du Lac-Témiscamingue

Des consultations publiques auront d'ailleurs lieu au cours de la prochaine année, comme l'explique le directeur général de la CSLT, Éric Larivière.

« Dernièrement, on a rencontré le personnel des écoles pour les informer de la situation. On a rencontré les élus des quatre municipalités pour leur dire que dans la prochaine année scolaire, nous serons en consultation. On va présenter la situation de notre nombre de groupes et notre nombre d'élèves », explique-t-il.

Si on veut une organisation scolaire avec une pérennité et une qualité au niveau pédagogique, nous allons devoir passer de quatre à deux écoles. Éric Larivière, directeur général de la CSLT

Le milieu se mobilise

Parmis les scénarios envisagés, l'école de Rémigny, qui compte 15 élèves inscrits pour la prochaine année scolaire, fermerait ses portes.

Devant cette réalité, un comité de maintien de l'école sera mis en place pour trouver des solutions.

Une dizaine de personnes ont déjà manifesté leur intérêt à faire partie de ce comité.