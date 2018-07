Un texte d'Anik Moulin

Impossible de ne pas sourire à la vue du vidéoclip. Marie-Claude Lord et Maude Lecours ont mis sur pied ce projet fou de faire danser les gens de leur région. Un rêve qu'elles caressaient depuis longtemps.

Un jour, en réunion, on s'est dit notre rêve le plus fou. Et on avait le même rêve de faire une vidéo et de faire danser des gens! De les faire connaître et de les faire rayonner. Juste les faire danser dans un moment de joie! Marie-Claude Lord, initiatrice du projet

Dans le vidéoclip, on voit des entrepreneurs, des agriculteurs, des employés dans leur milieu de travail et des enfants venant de trois villages de la région de Brome-Missisquoi : Frelighsburg, Dunham et Cowansville. Tout ce monde semble très heureux de bouger au son de la chanson entraînante Dance, de l'auteur-compositeur-interprète Amos Joannides, qui a composé la pièce spécialement pour le projet.

« Le nombre de personnes qui disent : "Nous, on veut aller vivre dans Brome-Missisquoi, ça a l'air vraiment fun, c'est incroyable et on trouve ça merveilleux », relate Marie-Claude Lord.

Le projet n'aurait pas été possible sans une campagne de sociofinancement lancée par les deux femmes. Elles espéraient récolter 5400 $, elles ont finalement amassé plus de 6000 $.

Le vidéoclip réalisé par le collectif Flamant, composé de Vickie Grondin et de Carl Beauchemin, a déjà plus de 130 000 vues au compteur. « C'est un langage universel. On se comprend juste par l'énergie qu'on peut dégager avec notre corps. Et ça, c'est contagieux! » ajoute la réalisatrice Vickie Grondin.

Marie-Claude Lord, Vickie Grondin et Carl Beauchemin Photo : Radio-Canada

Les deux initiatrices du projet voulaient développer encore plus le sentiment d'appartenance des gens du coin. « C'est non seulement important pour les gens, mais c'est nécessaire de le montrer », ajoute Marie-Claude Lord.

On voit la valeur des artistes dans leur communauté. C'est important que les municipalités prennent considération de ça, de ce que les artistes apportent dans leur milieu. Marie-Claude Lord, initiatrice du projet

D'autres villages seraient aussi intéressés par le projet. « C'est le début de quelque chose de vraiment grand! Vraiment, on le sent! », conclut Marie-Claude Lord.