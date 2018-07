Des organismes d'aînés se sont rencontrés, cette semaine, pour réfléchir à l'établissement d'une nouvelle structure de consultation qui influencerait et guiderait les conseillers municipaux « dans la mise en place de services adaptés » à cette population.

Selon un communiqué de la Table de concertation des aînés et retraités de l’Outaouais (TCARO), cette rencontre s'est faite à l'initiative de la conseillère pour le district du Parc-de-la-Montagne–Saint-Raymond, Louise Boudrias.

Est-ce qu'il y a quelqu'un qui défend les intérêts des aînés au conseil municipal? On pense que non. Marc Desjardins, directeur général de la TCARO

Les personnes âgées ont mal digéré l'abolition de la Commission sur les aînés survenue en avril 2017. À la suite d'une révision, le conseil municipal a pris la décision de réduire le nombre de tous les comités et commissions de la Ville de 23 à 14. Six mois plus tard, pendant la campagne municipale, l'Académie des retraités de l'Outaouais avait demandé le retour de la Commission, sans succès.

« On devrait avoir une façon d'exprimer les besoins des aînés, d'exprimer nos inquiétudes et d'exprimer des solutions novatrices pour le développement de la ville », avance le directeur général de la TCARO Marc Desjardins.

« Est-ce que c'est la Table des aînés de Gatineau qui devrait jouer ce rôle-là? Est-ce que c'est la Commission ou un autre mécanisme? Présentement, on ne le sait pas, car on n'a pas encore terminé la recherche du meilleur mécanisme pour représenter les aînés. »

Est-ce que l'on peut avoir un canal de communication avec la ville? Cela n'existe plus depuis l'abolition de la Commission. Marc Desjardins, directeur général de la TCARO

Selon la TCARO, les aînés représentent près du tiers de la population (27,86 %) de Gatineau.

D’ici 15 ans, un Gatinois sur quatre sera âgé de plus de 65 ans, selon les chiffres avancés par Mme Boudrias.