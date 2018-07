Dans sa missive datée du 25 juin, Christopher Sutton écrit qu'il est gardé en isolement dans une pièce où les lumières sont allumées 24 heures sur 24 et demande quel est le minimum d'exercice et d'air frais qu'un détenu doit recevoir.

L’homme de 32 ans s’est suicidé samedi dernier au Pénitencier de Sa Majesté, à Saint-Jean de Terre-Neuve. Son décès est le quatrième à survenir en un peu plus de dix mois dans un établissement carcéral de la province. Déjà, le mois dernier, la province avait annoncé une enquête indépendante sur la mort de trois détenus.

Skye Martin et Samantha Piercey sont décédées ce printemps. Elles avaient toutes deux été détenues à la prison de Clarenville. Photo : Courtoisie

« S’il vous plaît, aidez-moi »

Dans sa lettre, d’une seule page, Christopher Sutton écrit notamment à la Commission : « Je voudrais connaître nos droits à [prendre] de l’air frais » et demande quel est le « minimum » qu’on doit accorder à un prisonnier.

M. Sutton demande aussi à savoir « combien de temps une personne peut être confinée à une cellule qui est éclairée 24 heures sur 24 ou si cela est même permis ».

La ségrégation des détenus au Pénitencier de Saint-Jean n'a d'équivalent nulle part, affirme Christopher Sutton. « S’il vous plaît, aidez-moi, et envoyez-moi l’information que vous pouvez », écrit-il.

Dans sa lettre, M. Sutton dit avoir reçu une copie des Règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, couramment appelées « Règles Nelson Mandela ».

En se basant sur cette résolution de l’ONU, M. Sutton écrit : « J’ai remarqué que certaines normes et directives sont censées être obligatoires lors d’une incarcération, et ici au Pénitencier de Sa Majesté, beaucoup de directives sont sérieusement transgressées ».

Une enquête a été déclenchée après la mort de trois détenus : Doug Neary, marié et père de deux enfants, s’est suicidé au Pénitencier de Sa Majesté le 31 août 2017.

Skye Martin, une mère de 27 ans, est morte à l’hôpital le 21 avril 2018 après s’être étouffée en mangeant au Centre correctionnel pour femmes de Clarenville.

Samantha Piercey, une mère de 28 ans, a été trouvée morte en détention à Clarenville le 26 mai 2018. Les autorités ont conclu à un suicide.

Kim Mackay, directrice de la Commission des droits de la personne de Terre-Neuve-et-Labrador, a reçu la lettre du défunt mercredi dernier.

Kim Mackay, de la Commission des droits de la personne de Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : CBC/Sherry Vivian

Elle croit que les morts survenus récemment démontrent la nécessité de meilleures procédures administratives et d'un traitement plus humain des prisonniers.

Le genre de lettre reçue de M. Sutton n’est pas unique, affirme Mme Mackay. La Commission a remarqué une augmentation de ce genre de requête provenant de détenus demandant à connaître le traitement minimal auquel ils sont en droit de recevoir.

Christopher Sutton est mort le 30 juin 2018 à l'âge de 32 ans. Photo : Facebook

« Nos agents correctionnels méritent des éloges pour le travail qu’ils accomplissent dans des conditions très difficiles », souligne Kim Mackay.

« Je ne sais pas s’ils ont assez de ressources », ajoute-t-elle cependant. Elle se demande si les détenus souffrant de problèmes de santé mentale reçoivent les traitements appropriés.

Beaucoup de temps au « trou »

Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique de Terre-Neuve-et-Labrador a refusé de préciser si Christopher Sutton était ou non en isolement au moment de sa mort.

La lettre de Christopher Sutton à la Commission des droits de la personne. Photo : Courtoisie

Les parents du défunt, Carolann Sutton et Neil Burry, affirment que leur fils avait été placé en isolement par le passé. « Il a passé beaucoup de temps au “trou”, ce qui était ridicule… 28 ou 30 jours de suite au “trou”, ce n’est pas croyable. Ça ne peut que vous déranger le cerveau », dit M. Burry.

« Il avait besoin d’une aide sérieuse et le Pénitencier de Sa Majesté n’était pas l’endroit pour l’aider. Nous étions fatigués et dégoûtés que ces gens nous disent “On va le surveiller, on va le surveiller”. J’imagine qu’ils ne l’ont pas assez surveillé, n'est-ce pas ? » ajoute, sarcastique, le père de Christopher Sutton.