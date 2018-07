« On demande aux propriétaires d'immeubles de prendre la responsabilité de visiter les appartements qu'ils louent et d'appliquer eux aussi le guide d'aide à la décision », a soutenu en point de presse jeudi le coordonnateur aux mesures d'urgences, Stéphane Simoneau.

Ce dernier fait référence au guide publié par la Ssanté publique et disponible sur le site www.santeestrie.qc.ca. L'aide de la population est également demandée. « L'heure est importante », soutient-il.

Un extrait du guide d'aide à la décision publié par la Santé publique. Photo : Santé publique

Prolongement des heures d'ouverture de la bibilothèque et des piscines, transport public gratuit : la Ville de Sherbrooke a pris plusieurs mesures dans les derniers jours pour tenter d'aider la population à se rafraîchir.

« Aujourd'hui, on va un peu plus loin. On demande l'aide des citoyens afin d'éviter d'autres incidents tragiques. [...] Prenez le temps d'aller sonner chez votre voisin pour vous assurer qu'il va bien », a-t-il demandé.

En cas de malaise, il faut communiquer avec un médecin ou au 8-1-1 et, en cas d'urgence, appeler le 9-1-1.

Trop tard?

La canicule sévit depuis sa sixième journée en Estrie et dans le Sud du Québec. La Ville de Sherbrooke et la DSP de l'Estrie ont-elles trop attendu avant de mettre en branle ces mesures exceptionnelles?

« Ce qu'on pose comme geste, c'est un geste qui n'a jamais été posé. C'est la situation exceptionnelle qui commande cette ouverture-là pour justement répondre à un besoin qui ne s'est jamais présenté », a répliqué le coordonnateur.

Ce dernier rappelle que le niveau d'alerte a été graduellement augmenté au cours de la dernière semaine. « Chaque niveau d'alerte correspond à un plan d'action très précis [...] pour que tous les efforts soient concertés et éviter que la population soit perturbée ou mélangée et que le message ne passe pas », a-t-il poursuivi.

Dans un cas de canicule, c'est la DSP de l'Estrie qui est aux commandes. Les municipalités doivent attendre le signal de la DSP avant d'appliquer des mesures exceptionnelles.

La Dre Mélissa Généreux, de la DSP, croit avoir agi de la bonne façon. Elle souligne l'effet d'accumulation ressenti en raison de la longueur de la vague de chaleur.

« Le risque hier et aujourd'hui n'est pas le même que lundi ou mardi. Et d'ailleurs, on est partis en mode mobilisation depuis lundi. L'ensemble des municipalités s'est mobilisée d'une façon qui, moi, d'un point de vue de santé publique, me satisfaisait », a-t-elle répondu.

Les débuts d'enquête de la DSP ont par ailleurs permis de conclure que les sept possibles victimes de la canicule n'étaient pas nécessairement bien connues du réseau de la santé. Une raison de plus, croit Dre Généreux, de faire appel aux municipalités à ce stade-ci,

La Ville de Sherbrooke va déployer au cours des prochaines heures une campagne de publicité pour que son message soit entendu par le plus grand nombre d'individus possible.