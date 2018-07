Selon l’ APWD, le consortium répond à toutes les exigences techniques, légales et financières du projet.

Bridging North America, composé de 14 firmes d’ingénierie, sera responsable de la conception, de la construction, du financement, de la gestion et de l’entretien du pont.

Le consortium est composé des compagnies suivantes: ACS Infrastructure Canada Inc.

Fluor Canada Ltd.

Aecon Concessions, a division of Aecon Construction Group Inc.

RBC Dominion Securities Inc.

AECOM

Carlos Fernandez Casado S.L/FHECOR Ingenieros Consultores, S.A.

Moriyama and Teshima Architects

Smith-Miller + Hawkinson Architects, LLP

Dragados Canada Inc.

Aecon Infrastructure Management Inc.

Turner Construction Company

Aecon O&M, a division of Aecon Construction Group Inc.

DBI Services, LLC

URS Federal Services, Inc. an AECOM company

Le consortium a été préféré à deux autres soumissionnaires : Legacy Link Partners et CanAm Gateway Partners.

L’ APWD et Bridging North America devraient finaliser leur contrat d’ici la fin septembre. Le coût du projet, les détails reliés à sa conception et un échéancier de construction devraient être annoncés que par la suite.

Main-d’oeuvre locale : une priorité

Dans un communiqué de presse publié ce matin, Amarjeet Sohi, le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, explique que le projet offrira de nouvelles possibilités des deux côtés de la frontière durant les phases de construction et d'exploitation du nouveau pont, sous la forme d'emplois et de contrats pour les travailleurs à l'échelle locale, pour les fournisseurs de services ainsi que pour les fabricants et les distributeurs de matériaux .

Le ministre fédéral de l'Infrastructure et des Collectivités, Amarjeet Sohi. Photo : La Presse canadienne/Fred Chartrand

Sans vouloir dévoiler un plan exact concernant l'embauche de main-d’oeuvre locale, l’ APWD a réitéré à plusieurs reprises lors de la conférence de presse qu’un projet de cette envergure nécessitait l’expertise d’ouvriers et d’entreprises locales.

Nous nous attendons à ce que les embauches locales jouent un rôle important dans la construction du projet, même si nous n’avons pas encore de chiffres précis Heather Grondin, une porte-parole de l’Autorité du pont Windsor-Détroit

La nouvelle structure sera un pont à haubans. Il s'agira du plus long pont du genre en Amérique du Nord.