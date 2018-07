Ils lancent cet appel après qu’Affaires mondiales Canada eut conclu, au terme de son propre examen, qu’il n’y avait « aucune information vérifiée et crédible » suggérant que des véhicules Terradyne Gurkha fabriqués au Canada avaient été utilisés pour commettre de graves violations des droits de la personne en juillet 2017.

Une enquête entachée d'irrégularités

Dans une lettre adressée à la ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland, Amnistie internationale Canada, Project Ploughshares, Oxfam Canada et d’autres prétendent que cette enquête était entachée d’irrégularités. C’est pourquoi un examen indépendant serait nécessaire avant d’exporter davantage d’armes.

« Nous lançons cet appel parce que nous estimons que le rapport interne du gouvernement sur les allégations […] révèle des lacunes à la fois dans l’enquête sur les allégations et dans l’interprétation des obligations canadiennes en vertu du droit international, écrivent-ils. Ces lacunes suggèrent qu’un examen approfondi conclu par un expert indépendant et impartial est maintenant nécessaire pour répondre adéquatement aux questions et préoccupations sérieuses qui restent en suspens. »

Enjeux économiques et droits de la personne

Les groupes craignent notamment que les autorités canadiennes croient tout bonnement ce que leurs homologues saoudiens leur ont dit. Ils soupçonnent aussi les autorités de minimiser la piètre réputation du pays en matière de droits de la personne, tout en soulignant son importance économique.

La demande est le dernier rebondissement de cette controverse persistante : la vente d’armes canadiennes à l’Arabie saoudite, dont les antécédents en matière de droits de la personne soulèvent des questions depuis des années quant à l’exportation de telles armes.

La majeure partie de l’attention a été retenue par un contrat de 15 milliards de dollars signé en 2014 et qui a permis au Canada de fournir à l’Arabie saoudite un flot continu de véhicules blindés légers assemblés en Ontario par General Dynamics Land Systems.

Mais Ottawa a également approuvé l’exportation d’autres armes comme les Gurkhas, fabriquées par Terradyne à Newmarket, en Ontario, et décrits comme des Ford F550 modifiés et blindés qui peuvent recevoir des mitrailleuses et d’autres armes.

Témoins oculaires

Certains de ces Gurkhas ont été déployés au cours d’une opération de sécurité dans la ville d’Al-Awamiyah, dans l’est du pays, en juillet 2017, dont la population à majorité chiite nourrit depuis longtemps des griefs contre le gouvernement sunnite de Riyad.

Des entrevues vidéos et des témoins oculaires allèguent que les Gurkhas ont encerclé la ville et ont tiré sur des zones peuplées, tuant plusieurs civils. Au même moment, ils tentaient ostensiblement de mettre en déroute un groupe armé qui se cachait dans la communauté.

Une image tirée d'une vidéo postée sur Twitter qui semble montrer un blindé fabriqué au Canada dans les rues d'Awamiya dans la province orientale de l'Arabie saoudite Photo : Twitter @Sahat-al-Balad

Mme Freeland a ordonné aux responsables d’Affaires mondiales Canada d’examiner l’incident après que les allégations eurent été rendues publiques, mais le rapport final, qui a été conclu en octobre 2017 et publié en mai, affirme qu’on manque de preuves pour étayer les allégations.

Il n’y a aucune information vérifiée et crédible que les forces de sécurité saoudiennes ont commis de graves violations des droits de l’homme dans la conduite de l’opération en cours à Al-Awamiyah. Le rapport d'Affaires mondiales Canada

Dans leur lettre, cependant, les ONG disent que les sources citées par les responsables canadiens dans ce rapport « sont sans nom, expurgées ou loin d’être indépendantes », comme la Société nationale saoudienne des droits de l’homme, financée par le gouvernement saoudien

Ils accusent également Affaires mondiales de ne pas avoir déterminé si davantage de Gurkhas devraient être exportés en cherchant des preuves de violations des droits de l’homme à Al-Awamiyah, plutôt que d’évaluer « les risques potentiels d’une mauvaise utilisation future des équipements transférés ».

La lettre affirme par ailleurs que plusieurs déclarations dans le rapport d’Affaires mondiales minimisent ou rejettent les préoccupations en matière de droits de l’homme, y compris une section qui discute de l’impact financier potentiel sur Terradyne de suspendre la vente de plus de Gurkhas à l’Arabie saoudite.

« Quand des vies humaines sont en danger, celles-ci devraient être des considérations secondaires sans impact sur une enquête sur des allégations de violations des droits de l’homme, poursuit la lettre. Leur présence souligne l’approche inquiétante, soulève des inquiétudes quant à l’objectivité et l’indépendance de l’analyse, et sape par conséquent la confiance dans les recommandations qui sont faites pour rétablir les deux permis d’exportation de Terradyne. »