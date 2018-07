Un texte de François Pierre Dufault

Il s'agit du plus important contingent de motards criminels à poser le pied dans la province depuis le début de l'année, selon la police, qui dit avoir identifié au sein du groupe des membres en règle des Hells Angels du Nouveau-Brunswick et du Québec, de même que des membres de certains club-écoles de l'organisation.

Les policiers à l'Île-du-Prince-Édouard ont effectué des contrôles routiers aux abords du pont de la Confédération, à Borden-Carleton. Ils ont remis sept contraventions à des motards pour des infractions au Code de la route.

Patrouilles dans les hôtels et les bars

Pendant toute la fin de semaine, les policiers ont aussi effectué des patrouilles à pied dans des hôtels et des bars fréquentés par les motards. Ils n'ont cependant observé aucune activité criminelle.

Des motards criminels ont notamment été vus portant les couleurs de leur club à l'extérieur d'un bar de Charlottetown, vendredi dernier.

Selon le sergent d'état-major Kevin Baillie, de la GRC, il est possible que les membres des Hells Angels et de leurs club-écoles soient venus « marquer leur territoire » ou « montrer leur appui » à leurs sympathisants à l'Île-du-Prince-Édouard.

Lorsqu'un grand groupe de motards s'amène dans la province, il faut se demander quelle est la raison d'une telle visite. Sergent d'état-major Kevin Baillie, de la GRC à l'Île-du-Prince-Édouard

Ces sympathisants ont pour l'instant le statut d'apprentis, soit la dernière étape avant la formation d'une section à part entière du club de motards criminels.

Des membres des Hells Angels étaient également présents lors d'un rassemblement de la Confédération des clubs de motards de l'Atlantique qui a eu lieu à l'Île-du-Prince-Édouard, le mois dernier, selon la police.

Mesures législatives attendues

Lors d'un point de presse réunissant tout l'état-major de la police, en janvier 2017, le premier ministre insulaire Wade MacLauchlan avait dit vouloir légiférer rapidement pour dissuader les groupes de motards criminels de s'installer dans la province.

Le premier ministre évoquait alors la possibilité d'interdire les couleurs de ces groupes dans les bars et restaurants. Il souhaitait aussi rendre illégale la construction d’édifices fortifiés et réglementer la vente de gilets pare-balles.

Un an et demi plus tard, le gouvernement provincial n'a pas encore déposé de projet de loi.