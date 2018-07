Le maire de Québec comprend les craintes des citoyens et des commerçants. Certains ont fait part de leur mécontentement, mardi soir, lors d’une séance de consultation.

Régis Labeaume rappelle toutefois que cette problématique est particulièrement présente dans le secteur Saint-Roch.

Le centre d’injection supervisée doit donc se trouver à proximité de la majorité de sa « clientèle », souligne M. Labeaume.

« Moi, comme maire, mon objectif, c’est de protéger les commerçants et les citoyens. On m’a convaincu de l’endroit et quand j’analyse ça, ils ont raison », affirme le maire.

Quand bien même vous enverrez le centre dans Saint-Sauveur ou dans Sillery, ils ne viendront pas. Et s’ils n’y vont pas, vous continuerez de retrouver des seringues un peu partout dans Saint-Roch. Régis Labeaume, maire de Québec

Une deuxième séance de consultation a lieu jeudi soir, au Centre récréatif Saint-Roch.