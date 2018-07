Selon le protocole d’accord signé jeudi, le constructeur américain et son concurrent brésilien créeront une coentreprise où les activités commerciales et civiles d’Embraer seront contrôlées à 80 % par le géant de l’aéronautique américain.

La direction de cette nouvelle coentreprise se fera à partir du Brésil, précisent les deux avionneurs dans un communiqué.

Tout comme l’a fait l'européen Airbus en faisant l’acquisition de la C Series de Bombardier en octobre 2017, Boeing, qui se spécialise dans les gros porteurs, compte étendre son marché au secteur des petits avions afin d’offrir à sa clientèle un éventail d’appareils dont les capacités iront de 70 à 450 sièges.

« En formant ce partenariat stratégique, nous disposerons d'une position idéale pour apporter une valeur significative aux clients, aux employés et aux actionnaires des deux entreprises, ainsi qu'au Brésil et aux États-Unis », a assuré le PDG de Boeing, Dennis Muilenburg, dans un communiqué.

Considéré comme le troisième constructeur d’avion au monde en importance, Embraer emploie 16 000 personnes et génère un chiffre d’affaires de 6 milliards de dollars par an.

Le constructeur brésilien, qui a été privatisé en 1994, est considéré comme l'un des joyaux industriels du Brésil.

Fondée en 1916 par William Boeing à Seattle, Boeing est la plus grande entreprise aérospatiale au monde avec 140 000 employés et une présence dans 65 pays. Elle fabrique des avions militaires et civils ainsi que toutes sortes d’engins spatiaux.