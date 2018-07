Suivez en direct l'émission de radio spéciale diffusée de la Saskatchewan.

Émission de radio spéciale diffusée du Manitoba

La chanteuse pour enfants Annie Brocoli a tenu à réagir. Carmen Campagne a inspiré la chanteuse et animatrice québécoise à se lancer dans la chanson pour enfant.

« Je me suis rendu compte, en tant que parent avec mon enfant, que c'était plaisant de regarder ça ensemble. C’était plaisant aussi de faire à manger pendant que mon garçon écoutait Carmen Campagne, [...] il se faisait garder [par elle] en fait », se souvient Annie Brocoli.

Mon garçon Antoine a 23 ans, pis évidemment on a beaucoup tiré notre vache dans notre salon, on a beaucoup chanté ensemble. Annie Brocoli

Le modèle d’affaires la chanteuse fransaskoise l’a intrigué. « Ça m’a donné envie de faire ce métier là et d’accompagner les parents et les enfants. C’est elle qui me l’a enseigné en fait », lance-t-elle.

« C’est vraiment [...] sa façon de s’adresser aux enfants qui m’a inspirée. Sa douceur, sa voix, ce sont des souvenirs très doux dans mon coeur. Sûrement dans le coeur de mon garçon aussi, qui est très peiné en ce moment », dit Annie Brocoli.

Dans les médias sociaux, de nombreuses personnes, dès ce matin, ont tenu à rendre hommage à celle qu'on appelait la diva des petits.

