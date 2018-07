« Ce que pose la pièce, ce sont vraiment les questionnements de fond [sur la religion]. On se dit non-croyant, mais qu'est-ce qu'il en reste dans notre façon de vivre? » demande la comédienne Marie-Hélène Gendreau. Elle interprète le personnage de Maude, une athée assumée qui, pourtant, n'est peut-être pas aussi détachée de la religion qu'elle le croit.

Baptiser ou ne pas baptiser? C'est une question que bon nombre de parents se posent et qui peut susciter de vifs débats au sein du giron familial. C'est à ce genre de discussions que l'on pourra assister dans Le baptême de la petite, explique l'interprète du personnage de Marie-Ève, Catherine de Léan.