« On est toujours dans une population adulte. Il n'y a pas d'enfants. On parle soit de personnes âgées ou de personnes atteintes atteintes de maladies chroniques assez diverses », a relaté la directrice Mélissa Généreux, lors d'un point de presse conjoint avec la Ville de Sherbrooke en matinée.

Ce jeudi, un maximum de 34 °C est prévu dans la région de Sherbrooke. L'humidex sera de 42.

Pour éviter d'autres décès, la DSP a fait appel aux 121 municipalités qui se trouvent sur le territoire du CIUSSS de l'Estrie - CHUS. « Ce qu'on leur a demandé, c'est de trouver les stratégies appropriées pour [tenter] intensifier les manières de rejoindre les groupes les plus à risque », poursuit la Dre Généreux.

« Dans notre enquête sur les cas de décès possiblement liés à la chaleur, on se rend compte qu'il y a des personnes qui étaient dans des conditions d'isolement social et de grande défavorisation, mais qui n'étaient pas nécessairement bien connues du réseau de la santé », explique-t-elle.

L'idée, ici, c'est de resserrer les mailles du filet, s'ajoute un filet de sécurité. Dre Mélissa Généreux, DSP de l'Estrie

Selon la DSP, ce filet de sécurité supplémentaire pourrait être, par exemple, une opération porte à porte.

À la Ville de Sherbrooke

La Ville de Sherbrooke pour sa part a tenu à lancer un appel à la population. « On vous demande aujourd'hui, citoyens et citoyennes, de faire preuve de civisme et de prendre soin des personnes qui vous entourent », a soutenu la présidente du comité de sécurité publique, Danielle Berthold. « On vous demande de partager vos piscines, de s'occuper de vos voisins et de vos voisines », et le coordonnateur des mesures d’urgence, Stéphane Simoneau.

Situation globale

Par ailleurs, la DSP assure toujours suivre la situation de près. « Les appels à Info-Santé liés à la chaleur demeurent toujours élevés et le nombre de transports ambulanciers, toutes causes confondues, est toujours anormalement élevé », précise-t-elle.

Même si le nombre de visites aux urgences a lui aussi augmenté, le réseau n'est pas en surcapacité, ajoute-t-elle.

Plus de détails à venir