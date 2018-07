« C'est un peu décevant, c'était un endroit où les gens trouvaient du lait et d'autres aliments », a déclaré Murray Giesbrecht, directeur général de la North Central Community Association.

Le quartier North Central de Regina est sans épicerie depuis 18 ans, depuis qu'un supermarché du secteur a fermé ses portes en 2000.

« Environ 11 000 personnes habitent dans ce quartier, ce qui correspond à la taille d'une ville comme Weyburn. Il peut être difficile de se déplacer pour les gens de la communauté puisque beaucoup d’entre eux circulent à vélo ou à pied », ajoute-t-il.

Murray Giesbrecht dit que s'il pouvait ajouter une chose au quartier, ce serait une épicerie.

« Cela garantirait que les gens aient des choix alimentaires sains et des options alimentaires plus abordables, précise-t-il. L'achat de produits d'épicerie, même dans les dépanneurs, est un peu plus coûteux. [Une épicerie] stimulerait l'économe dans la communauté, car cela créerait aussi des emplois. »

Un emplacement possible pour une nouvelle épicerie est la zone maintenant vacante où se trouvait autrefois le stade Taylor Field. Murray Giesbrecht a déclaré que ce serait un « excellent lieu » et qu'il serait facile pour la communauté d'y avoir accès.

C'est là que le stade Taylor Field se trouvait autrefois. La Ville considère ce site pour y construire une épicerie. Photo : CBC

La Ville de Regina a déclaré que l'ajout d'épiceries seront considérées lors du développement de deux zones près du centre-ville.

Fermeture de 7-Eleven en Saskatchewan

Le dépanneur 7-Eleven de l'avenue Dewdney à Regina n'est pas le seul commerce de la compagnie à fermer ses portes récemment. Celui dans la rue Albert Nord a également été fermé, tout comme ceux sur l’avenue Broadway et dans la 22e Rue Ouest à Saskatoon.

La compagnie 7-Eleven n'a pas expliqué pourquoi les fermetures sont survenues.

« Dans le cadre de nos processus d'optimisation des magasins, 7-Eleven Canada ouvre et ferme régulièrement ses magasins. Il en ouvrira d’ailleurs un nouveau au 279 boulevard Kensington à Saskatoon », a indiqué un porte-parole de 7-Eleven.

