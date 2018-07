Depuis le début de la canicule qui s’est installée sur le sud de l’Ontario et du Québec jeudi dernier, les autorités de la santé publique québécoise ont recensé 12 décès possiblement liés à la chaleur à Montréal, 7 en Estrie, 2 en Montérégie, 1 à Laval et 1 en Mauricie-Centre-du-Québec.

Aucun décès n'a été officiellement rapporté jusqu’ici dans les autres provinces touchées par la canicule. En Ontario, une porte-parole du bureau du coroner a dit ne pas pouvoir confirmer s'il y avait des décès liés à la chaleur, ajoutant qu'il faudrait probablement attendre des semaines, voire plusieurs mois, avant les conclusions des différentes enquêtes.

Les services d'urgence débordés

Depuis une semaine, les hôpitaux et les services ambulanciers sont débordés d’appels concernant des coups de chaleur et des problèmes respiratoires.

Dans la région de Montréal, Urgences-santé doit répondre actuellement à environ 1200 appels par jour, une hausse de 30 %, alors que les coups de chaleur et les cas d'épuisement se multiplient sur les chantiers, dans les usines et dans les populations dites vulnérables.

Avant d’appeler une ambulance Urgences-santé recommande aux citoyens de composer le 811 en cas de problèmes de santé mineurs, lorsque la vie n'est pas en danger, afin de désengorger les lignes du 911 pour les urgences vitales.

Les gens sont également invités à contacter leurs amis et leur famille qui pourraient être dans le besoin ou à demander de l'aide à leurs proches s'ils en ressentent la nécessité.

Plus de 20 000 visites de personnes vulnérables et de logements situés dans des îlots de chaleur ont été effectuées jusqu’ici par les policiers et les pompiers, à Montréal.

Les sans-abri sont plus sujets aux insolations pendant les périodes de canicule. Photo : Radio-Canada

Pendant ce temps, des avertissements de chaleur accablante demeurent en vigueur pour toute la journée de jeudi de l’est du lac Supérieur, en Ontario, jusqu’à l’Île-du-Prince-Édouard avec des températures maximales de 30 à 35 degrés Celsius et des humidex oscillant entre 36 et 45.

Des avertissements de smog ont également été émis par Environnement Canada pour l’île de Montréal, Laval, Longueuil, Varennes, Châteauguay et La Prairie. La concentration élevée d’ozone et de polluants dans l’air, combinée à la chaleur et l’humidité créeront une qualité d’air jugée « mauvaise » au moins jusqu’à vendredi.

La fraîcheur arrive!

Heureusement, la masse d’air chaud et humide qui s’accroche sur l’est du pays doit se dissiper lentement à partir de vendredi, apportant de la fraîcheur et de l’air pour le week-end avec des températures plus près des moyennes de saison.

D’ici là, les mesures d’atténuation mise de l’avant par les autorités publiques demeurent en vigueur, de même que les précautions d’usage de la santé publique pour éviter les coups de chaleur et la déshydratation.

À Montréal, les distributions de bouteilles d’eau se poursuivent jeudi et les horaires prolongés dans les piscines publiques et les bibliothèques municipales demeureront en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

En 2010, une vague de chaleur extrême avait entraîné la mort de 106 personnes dans la grande région métropolitaine.

Pour éviter une telle situation, la Ville de Montréal distribue des dizaines de milliers de litres d'eau aux organismes venant en aide aux gens en difficultés, notamment ceux qui vivent dans la rue.